Samsun İlkadım'da kıskançlık yüzünden eşini bıçaklayan koca adliyeye sevk edildi.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun İlkadım'da kıskançlık tartışmasının ardından eşini bacak ve sırtından bıçakla yaralayan koca, emniyetteki işlemleri sonrası Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Yaralanan kadın Gazi Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, koca suç aletiyle olay yerinde gözaltına alınmıştı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde kıskançlık nedeniyle tartıştığı karısını bıçaklayan koca adliyeye sevk edildi.
Olay, İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Ç. (38), eşi Ayşe Ç.'yi (37) bacak ve sırt kısmından bıçakla yaraladı. Yaralı kadın, olay yerine gelen ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ali Ç. suç aletiyle birlikte olay yerinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Gaziantepli olan çiftin aşçılık yaptığı, yaklaşık 4 yıl önce yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle ayrı yaşadıkları ve 2 ay önce barışıp bir araya geldikleri ve son birkaç gündür kıskançlık nedeniyle tartıştıkları, bıçaklama olayının da bu tartışmaların ardından meydana geldiği öğrenildi.
İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan Ali Ç. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
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