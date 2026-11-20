Samsun İlkadım'da motosiklet ile SUV çarpıştı, trafik kısa süreliğine aksadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un İlkadım ilçesinde Lise Caddesi'nde motosiklet ile SUV aracın çarpıştığı kazada araçlarda maddi hasar oluştu. Olay yerine motosikletli ambulans ve polis sevk edilirken kısa süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
Samsun'un İlkadım ilçesinde motosiklet ile SUV aracın çarpıştığı trafik kazası maddi hasarla atlatıldı.
Kaza, Lise Caddesi'nde meydana geldi. Motosiklet ile SUV aracın çarpışması sonucu yaşanan kazanın ardından olay yerine motosikletli ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda maddi hasar oluştu. Kaza nedeniyle caddede trafik kısa süreli aksadı. Araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
Kaynak: İHA
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