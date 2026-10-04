Samsun İlkadım\'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı, şüpheli yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişi, sokak ortasında silahlı saldırıya uğraması sonucu yaralandı.

Olay, Hançerli Mahallesi Eski Postane Sokak'ta bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. (36), sokak ortasında M.G.K.'yi (32) tabancayla her iki bacağından vurarak yaraladı. Yaralı M.G.K., olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli E.K. ise olayda kullandığı tabancayla birlikte polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.