Samsun İlkadım'da takla atan otomobil hurdaya döndü, kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun İlkadım'da takla atan otomobil hurdaya döndü, kazada 2 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun İlkadım\'da takla atan otomobil hurdaya döndü, kazada 2 kişi yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesi Kalkancı Mahallesi'nde saat 00.10 sıralarında otomobil, kamyonetin sol arka kısmına çarptı. Çarpmanın ardından takla atarak üst geçit ayağı ile tramvay yolu duvarı arasına giren otomobildeki 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde otomobilin kamyonete çarpıp takla atarak hurdaya döndüğü kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Kalkancı Mahallesi Baruthane Tramvay Durağı'nda saat 00.10 sıralarında meydana geldi. Yasin H. (23) idaresindeki 41 EY 702 plakalı otomobil, Ufuk S. yönetimindeki 55 BD 246 plakalı kamyonetin sol arka kısmına çarptı. Çarpmanın ardından direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla atarak üst geçit ayağı ile tramvay yolu duvarı arasına girdi.

Kazada hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü Yasin H. ile yolcu Umut A. (28) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
Trafik Kazaları3. SayfaİlkadımSamsunGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şanlıurfa’da sokak ortasında taşlı sopalı kavga: 9 kişi yaralandı Şanlıurfa'da sokak ortasında taşlı sopalı kavga: 9 kişi yaralandı
Migren atakları kadınları neden daha sık vuruyor Yanıt ergenlikte başlayan hormon değişiminde Migren atakları kadınları neden daha sık vuruyor? Yanıt ergenlikte başlayan hormon değişiminde
Sezonun ilk elit tay ihalesinde en yüksek teklif ’Ağa Fahri’ye geldi: 8 milyon 750 bin lira Sezonun ilk elit tay ihalesinde en yüksek teklif 'Ağa Fahri'ye geldi: 8 milyon 750 bin lira
Bayburt’ta oynanan maçta hakeme insafsızca saldırı Bayburt'ta oynanan maçta hakeme insafsızca saldırı
CHP Genel Merkezi’ne ’Siyaset zenginleşme aracı değildir’ yazılı pankart asıldı CHP Genel Merkezi'ne 'Siyaset zenginleşme aracı değildir' yazılı pankart asıldı
ABD ile Danimarka arasında Grönland anlaşması imzalandı ABD ile Danimarka arasında Grönland anlaşması imzalandı
00:18
Fon soruşturmasında 5 yeni tutuklama
Fon soruşturmasında 5 yeni tutuklama
23:31
Amedspor’da bilet izdihamı: Tam 122 bin kişi
Amedspor'da bilet izdihamı: Tam 122 bin kişi
23:22
TFF’den Orkun Kökçü için açıklama
TFF'den Orkun Kökçü için açıklama
22:43
Trump, Erdoğan’ı övmeye doyamadı Yaptığı uyarı da dikkat çekici
Trump, Erdoğan'ı övmeye doyamadı! Yaptığı uyarı da dikkat çekici
22:27
Erling Haaland Türkçe şarkıyla paylaşım yaptı, ortalık yıkıldı
Erling Haaland Türkçe şarkıyla paylaşım yaptı, ortalık yıkıldı
22:20
Trump açıkladı New York’ta İran heyetiyle 3 saat görüştüler
Trump açıkladı! New York'ta İran heyetiyle 3 saat görüştüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2026 02:54:05. #7.12#
SON DAKİKA: Samsun İlkadım'da takla atan otomobil hurdaya döndü, kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement