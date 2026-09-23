Samsun İlkadım\'da takla atan otomobil hurdaya döndü, kazada 2 kişi yaralandı

Samsun İlkadım'da takla atan otomobil hurdaya döndü, kazada 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un İlkadım ilçesi Kalkancı Mahallesi'nde saat 00.10 sıralarında otomobil, kamyonetin sol arka kısmına çarptı. Çarpmanın ardından takla atarak üst geçit ayağı ile tramvay yolu duvarı arasına giren otomobildeki 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde otomobilin kamyonete çarpıp takla atarak hurdaya döndüğü kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, İlkadım ilçesi Kalkancı Mahallesi Baruthane Tramvay Durağı'nda saat 00.10 sıralarında meydana geldi. Yasin H. (23) idaresindeki 41 EY 702 plakalı otomobil, Ufuk S. yönetimindeki 55 BD 246 plakalı kamyonetin sol arka kısmına çarptı. Çarpmanın ardından direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla atarak üst geçit ayağı ile tramvay yolu duvarı arasına girdi.
Kazada hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü Yasin H. ile yolcu Umut A. (28) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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