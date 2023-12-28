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Samsun'un Bafra ilçesinde su borusu patladı, sokaklar göle döndü - Son Dakika
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Samsun'un Bafra ilçesinde su borusu patladı, sokaklar göle döndü

Samsun'un Bafra ilçesinde yapılan eski su borularını değiştirme çalışması sırasında patlayan su borusu, sokakları ve ana yolu göle çevirdi. Akan su nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, bir çocuk ise vatandaşlar tarafından karşıya geçirildi. Vananın kapatılmasının ardından sular çekildi.

Samsun\'un Bafra ilçesinde su borusu patladı, sokaklar göle döndü
28.12.2023 - 16:40,
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Samsun'un Bafra ilçesinde eski su borularını değiştirme çalışmasında patlayan su borusu, sokak ve ana yolu göle çevirdi.

Taşeron firma tarafından Fevzi Çakmak Mahallesi Atabey Sokak'ta yapılan eski su borularını yenileme çalışması esnasında su borusu patladı. Dere gibi akan su kısa sürede ara sokakları ve Samsun- Sinop yolunu göle çevirdi. Akan su nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Ara sokakta yolun karşısına geçemeyen bir çocuk ise bir vatandaş tarafından kucağa alınarak karşıya geçirildi.

Vananın kapatılmasının ardından sular çekildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'un Bafra ilçesinde su borusu patladı, sokaklar göle döndü - Son Dakika


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