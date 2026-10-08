Samsun Vezirköprü\'de kaynak kıvılcımı samanları tutuşturdu, 7 bin balya zarar gördü

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaynak çalışması sırasında sıçrayan kıvılcımların samanları tutuşturması sonucu çıkan yangında samanlık alevlere teslim oldu.

Adatepe Mahallesi'nde Mehmet Keskin'e ait samanlığın yanında yapılan kaynak çalışması sırasında sıçrayan kıvılcımlar, depoda bulunan kuru samanları tutuşturdu. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, samanlığın tamamını sardı.

İhbar üzerine bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Devlet Su İşleri (DSİ) ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İş makinelerinin de destek verdiği çalışmalarda ekipler, yangının çevredeki ev ve yerleşim alanlarına sıçramaması için yoğun çaba harcıyor.

Samanlıkta bulunan yaklaşık 7 bin balyanın yangında zarar gördüğü öğrenilirken, henüz kontrol altına alınamayan yangını söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor.