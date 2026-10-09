Sanatçı Güllü'nün ölümüne ilişkin davanın ikinci duruşması Yalova'da bugün görülüyor - Son Dakika
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Sanatçı Güllü'nün ölümüne ilişkin davanın ikinci duruşması Yalova'da bugün görülüyor

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Sanatçı Güllü\'nün ölümüne ilişkin davanın ikinci duruşması Yalova\'da bugün görülüyor
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Yalova Çınarcık'ta 26 Eylül 2025'te evinin 6'ncı katındaki pencereden düşerek hayatını kaybeden sanatçı Güllü'nün ölümüne ilişkin davanın ikinci duruşması bugün Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Duruşma öncesinde Güllü'nün oğlu ile Merve Uçanok adliyeye geldi.

Yalova'da hayatını kaybeden sanatçı Güllü'nün ölümüne ilişkin davanın ikinci duruşması bugün görülüyor. Duruşma öncesinde Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ile Merve Uçanok, Yalova Adliyesi'ne giriş yaptı.

Kamuoyunda 'Güllü' adıyla tanınan Gül Tut, 26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bulunan evinin 6'ncı katındaki pencereden düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında açılan davanın ikinci duruşması, bugün Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.

Duruşma öncesinde Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ile Merve Uçanok adliyeye geldi. Dava nedeniyle adliye çevresinde hareketlilik yaşanırken, duruşmanın kısa süre içerisinde başlaması bekleniyor.

Kaynak: İHA
Çınarcık3. SayfaMagazinYalovaEylülMerveGüllüSon Dakika

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SON DAKİKA: Sanatçı Güllü'nün ölümüne ilişkin davanın ikinci duruşması Yalova'da bugün görülüyor - Son Dakika
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