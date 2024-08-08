Sancaktepe'de Kız Kardeşine Saldıran Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Sancaktepe'de Kız Kardeşine Saldıran Kişi Hayatını Kaybetti

Sancaktepe\'de Kız Kardeşine Saldıran Kişi Hayatını Kaybetti

Sancaktepe'de kız kardeşine sarkıntılık yapan kişinin kafasına silah dayayarak darp eden Rıdvan A., ağabeyinin kendisini durdurmaya çalıştığı sırada silahın ateş alması sonucunda hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

08.08.2024 10:40
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Sancaktepe'de kız kardeşine sarkıntılık yapan kişinin kafasına silah dayayarak darp eden Rıdvan A., ağabeyinin kendisini durdurmaya çalıştığı sırada silahın ateş alması sonucunda hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Sancaktepe'de 12 Temmuz 2024 tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rıdvan ve Yasin A. isimli kardeşler, kız kardeşlerine sarkıntılık yaptığı iddiasıyla Ali K. isimli şahsı ofise çağırdı. Ali K. ofise girerek koltuğa oturduğu sırada arkasından gelen Rıdvan A., Ali K.'nın önce kafasına silah dayadı. Tekme tokatla darp ettikten sonra silahla bacağına ateş etti. Yere yığılan Ali K.'nın kafasına tekme attı. Bu sırada kardeşini durdurmaya çalışan Yasin A., Rıdvan A.'yı koridora çıkardığı esnada silahın ateş alması sonucu Rıdvan A. yaralandı. Hastaneye kaldırılan Rıdvan A.'nın 17 gün sonra hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay anı ofisin güvenlik kamerasına yansırken, olayın ardından gözaltına alınan Yasin A. hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan ev hapsi uygulandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sancaktepe'de Kız Kardeşine Saldıran Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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