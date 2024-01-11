 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Şanlıurfa'da 7 Ton 800 Kilogram Sahte Deterjan Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa'da 7 Ton 800 Kilogram Sahte Deterjan Ele Geçirildi

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte deterjan satışı ve depolanmasıyla ilgili bir operasyon düzenledi. Operasyonda, çeşitli markaların ambalajlarını kullanarak depoda bulunan 7 ton 800 kilogram sahte deterjan ele geçirildi. Depo sahibinin tespit edilmesi için soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa\'da 7 Ton 800 Kilogram Sahte Deterjan Ele Geçirildi
11.01.2024 - 16:40,  Güncelleme: 16:42
Abone Ol

Şanlıurfa'da bir depoya düzenlenen operasyonda, 7 ton 800 kilogram sahte deterjan ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilçede çeşitli markaların ambalajlarını kullanarak sahte deterjan satışı ve depolandığı belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Depoda yapılan aramada, bidon ve çuvallar içerisinde 7 ton 800 kilogram sahte deterjan ele geçirildi. Olayla ilgili depo sahibinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. Soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Cumhuriyet Başsavcılığı, Şanlıurfa, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da 7 Ton 800 Kilogram Sahte Deterjan Ele Geçirildi - Son Dakika


17:23
Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza
17:21
MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı! Tokat'ta Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu aday gösterildi MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı! Tokat'ta Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu aday gösterildi
16:47
DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak
16:40
TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi
16:28
Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo çok yüksek Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo çok yüksek
16:12
Piknik yolunda feci kaza! Olay yerinde annesinin cansız bedenini gören kızı gözyaşlarına boğuldu Piknik yolunda feci kaza! Olay yerinde annesinin cansız bedenini gören kızı gözyaşlarına boğuldu
15:58
Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi
15:56
Hindistan'da liderliğini Türk vatandaşı kadının yaptığı fuhuş çetesine operasyon Hindistan'da liderliğini Türk vatandaşı kadının yaptığı fuhuş çetesine operasyon

Son Dakika
17:23 Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza
17:21 MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı! Tokat'ta Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu aday gösterildi
16:47 DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak
16:40 TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi
16:28 Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo çok yüksek
16:12 Piknik yolunda feci kaza! Olay yerinde annesinin cansız bedenini gören kızı gözyaşlarına boğuldu
15:58 Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi
15:56 Hindistan'da liderliğini Türk vatandaşı kadının yaptığı fuhuş çetesine operasyon
15:55 Erdoğan ve Bahçeli, belediye başkan adayları ve emeklilere zam konusunu görüştü
15:35 BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Sivas Belediye Başkanlığı BBP'ye bırakılmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 17:38:46. #1.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da 7 Ton 800 Kilogram Sahte Deterjan Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement