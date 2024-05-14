Şanlıurfa'da DEAŞ Operasyonu: 8 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da DEAŞ Operasyonu: 8 Şüpheli Yakalandı

Şanlıurfa\'da DEAŞ Operasyonu: 8 Şüpheli Yakalandı

Şanlıurfa merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 10 dijital materyal ele geçirildi.

14.05.2024 10:35
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Şanlıurfa merkezli 6 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 8 şüphelinin saklandıkları adresler tespit edildi. Ekiplerce Şanlıurfa, İstanbul, Mersin, Konya, Sakarya ve Bolu'daki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilerin adreslerindeki aramalarda 10 dijital materyal ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da DEAŞ Operasyonu: 8 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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