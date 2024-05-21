Şanlıurfa\'da Hırsızlık Haberi Yapan Muhabirin Motosikleti Çalındı

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Şanlıurfa'da hırsızlık haberi yapan muhabirin motosikleti çalıştığı büronun önünden çalındı. Polis ekipleri, güvenlik kamerasına yansıyan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre olay, geçen hafta içerisinde Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde yaşlandı. İlçede yayın yapan Urfanatik Gazetesi'nin nöbetçi muhabirleri, gece saat 03.00 sıralarında motosikletle, bir hırsızlık haberine gitti. Haberi çekip gazete bürosuna dönen muhabirler, motosikleti kapının önüne park etti. İçeri geçip hırsızlık haberini hazırlayan muhabirler, bir kaza haberine gitmek için dışarı çıktıklarında motosikletlerinin yerinde olmadığını fark etti. Güvenlik kamerası kayıtlarına bakan muhabirler, motosikletin çalındığını belirledi.

Olay yerine çağrılan polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek hırsızlığı gerçekleştiren kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

Hırsızlık haberi yaparken motosikletlerinin çalındığını söyleyen muhabir Ahmet Durmuş, "Gece vardiyasında çalıştığımız saat 03.30 sıralarında hırsızlar tarafından motosikletimiz çalındı. Motosikletlerimiz 3 kameranın gördüğü güvenli bölgedeydi. Kazaya gitmek için dışarı çıktığımızda motosikleti yerinde bulamadık. Durumu emniyet ekiplerine bildirdik. Gelip güvenlik kameralarına baktılar. İncelemede motosikletin hırsızlar tarafından çalındığı tespit edildi. Motosiklet çalındığı sırada biz de şans eseri hırsızlıkla ilgili bir haber yapıyorduk, kendimiz haber olduk" diye konuştu. - ŞANLIURFA