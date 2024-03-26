Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde derede akıntıya kapılarak kaybolan 11 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları 5'inci gününde de devam ediyor. Ekipler çocuğu bulmak için dron yardımıyla havadan tarama yaparken jandarmalar su kıyısında, dalgıçlar ise suyun içinde arama çalışması gerçekleştiriyor.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Yukarı Durmuş kırsal Mahallesi yakınlarından geçen Cırcıp Deresi'nde akıntıya kapılarak kaybolan çocuğu arama çalışmaları devam ediyor. Cuma günü yaşanan olay sonrası bölgeye giden ekipler, çalışmalarını 5'inci gününde de yoğun bir şekilde sürdürüyor. Sualtı arama ve kurtarma ekipleri dere içerisinde arama yaparken AFAD ise botla suyu kontrol ediyor. Jandarma ve vatandaşların kıyı hattında aradığı çocuk için dronlar da devreye konuldu. Dere üzerinde uçurulan dronlarla görüntü alan ekipler, çocuğun izine ulaşmaya çalışıyor. Suriye sınırına kadar arama çalışması gerçekleştiren ekipler, henüz herhangi bir sonuç elde edemedi.
Akıntıya kapılarak kaybolan çocuğu kurtarmak için suya atlayanlar arasında yer alan kuzeni Hamis Kaya, ekiplerin Davut Kara'yı aradığını ama şu ana kadar herhangi bir sonuç elde edilemediğini belirtti.
Olayın geçmişi
Olay Cuma günü yaşandı. Bölgede inek otlatan Şemse D., Yasemin Ç. ve 11 yaşındaki Davut K., şiddetli bir şekilde akan Cırcıp deresinin kenarında oynarken suya düştü. Akıntıya kapılanlar, derenin ortasındaki sığ bir yerde durmayı başardı. Çevredekilerin yardım etmeye çalıştığı şahıslar ile onların yanına gitmeye çalışan Davut K.'nin annesi Şadiye K. akıntıya kapıldı. Kadın ile 2 kız çevredekiler tarafından kurtarılırken 11 yaşındaki çocuk ise gözden kayboldu. - ŞANLIURFA
Son Dakika › 3.Sayfa › Şanlıurfa'da kaybolan çocuğun arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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