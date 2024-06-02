Şanlıurfa\'da silah kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Viranşehir Terörle Mücadele (TEM) ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) silah kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarını yürütüyor. Bu çerçevede Viranşehir'de belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda; 2 uzun namlulu silah, 7 tabanca, 12 şarjör, 82 adet fişek, 2 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli karakola götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA
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