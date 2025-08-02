Şanlıurfa\'da Sulama Kanalına Düşen Otomobildeki İki Kişi Kurtarıldı

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen otomobildeki 2 kişi, bölgede hazır bulunan arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı kırsal Anaz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ali A.'nın kullandığı 63 BZ 413 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak sulama kanalına düştü. O sırada bölgede kanalda arama çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ekipleri hemen müdahale ederek kanala düşen araç sürücüsü Ali A. ile araçtaki Ahmet D.'yi kurtardı. Kurtarılan iki kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kurtarma operasyonunun ardından otomobil vinç yardımıyla sulama kanalından çıkarıldı. - ŞANLIURFA