Şanlıurfa'da sürücü adayının çarptığı 70 yaşındaki yaya yaralandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da sürücü adayının çarptığı 70 yaşındaki yaya yaralandı

Şanlıurfa\'da sürücü adayının çarptığı 70 yaşındaki yaya yaralandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde özel bir sürücü kursunda direksiyon eğitimi alan sürücü adayı, yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki Mahmut Çepik'e çarptı. Yaralanan yaya, sağlık ekipleri tarafından Birecik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

23.02.2024 14:05
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Şanlıurfa'da sürücü adayının çarptığı 70 yaşındaki yaya yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi Fırat Caddesi üzerinde yaşandı. Özel bir sürücü kursunda direksiyon eğitimi aldığı öğrenilen sürücü, yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki Mahmut Çepik'e çarptı. Yaralanan yaya, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Birecik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da sürücü adayının çarptığı 70 yaşındaki yaya yaralandı - Son Dakika

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