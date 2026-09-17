Şanlıurfa Haliliye'de kasaplarda 315 kilo bozuk ete el konuldu - Son Dakika
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Şanlıurfa Haliliye'de kasaplarda 315 kilo bozuk ete el konuldu

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Şanlıurfa Haliliye\'de kasaplarda 315 kilo bozuk ete el konuldu
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Haliliye'de zabıta ve tarım ekiplerinin denetiminde bir kasaapta 315 kilo bozuk ve tarihi geçmiş et ele geçirildi, işletmeye 105 bin 600 TL ceza kesildi. Okul kantini ve market denetimlerinde de tarihi geçmiş 980 ürün imha edilmek üzere el konuldu.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde zabıta ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 315 kilo bozuk, son kullanma tarihi geçmiş ve izlenebilirliği olamayan ete el konulurken okul kantininde ise son kullanma tarihi geçmiş ürünler ele geçirildi.

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde tarihi geçmiş, bozulmuş ve izlenebilirliği bulunmayan çok sayıda ürüne el koydu. Ulubağ Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kasap işletmesinde gerçekleştirilen denetimde, 163 kilogram son kullanma tarihi geçmiş ve izlenebilirliği bulunmayan tavuk eti ile 152 kilogram bozulmuş ve kötü kokulu kırmızı et tespit edildi. Toplam 315 kilogram sağlıksız ürüne imha edilmek üzere el konulurken, işletme hakkında ilgili mevzuat kapsamında 105 bin 600 TL idari para cezası uygulandı.

Toplam 825 adet tarihi geçmiş ürüne el konuldu

Okul kantinlerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde ise tarihi geçmiş ürünler tespit edildi. Yapılan kontrollerde toplam 825 adet tarihi geçmiş ürüne tutanak düzenlenerek el konuldu. Ürünler imha edilmek üzere işlem altına alınırken, ilgili okul kantini hakkında da gerekli cezai işlem uygulandı.

Zabıta ekipleri, Çamlıdere Mahallesi'nde okul çevresinde faaliyet gösteren market işletmelerini de denetledi. İş yeri ruhsatı, hijyen, genel temizlik ve ürünlerin son kullanma tarihleri kontrol edildi. Denetimler sonucunda eksiklikleri tespit edilen işletmelerin sorumlularına gerekli uyarı ve bilgilendirmeler yapılırken, toplam 155 ürüne imha edilmek üzere el konuldu. Eksiklik tespit edilen işletmeler hakkında da mevzuat kapsamında gerekli cezai işlemler uygulandı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Şanlıurfa Haliliye'de kasaplarda 315 kilo bozuk ete el konuldu - Son Dakika
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