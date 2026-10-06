Şanlıurfa Valisi, uçakta patlayıcı yok, GAP Havalimanı trafiğe açıldı dedi - Son Dakika
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Şanlıurfa Valisi, uçakta patlayıcı yok, GAP Havalimanı trafiğe açıldı dedi

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Şanlıurfa Valisi, uçakta patlayıcı yok, GAP Havalimanı trafiğe açıldı dedi
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Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, bomba ihbarı yapılan yolcu uçağında patlayıcı madde bulunmadığını ve GAP Havalimanı'nın hava trafiğine yeniden açıldığını açıkladı. Şıldak, olaydan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, bomba ihbarı yapılan yolcu uçağında herhangi bir patlayıcının bulunmadığını ve hava trafiğinin yeniden başladığını söyledi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, GAP Havaalanı'nda yaptığı açıklamada, "Uçakta yapılan patlayıcı madde araması tamamlanmış, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda GAP Havalimanımız hava trafiğine tekrar açılmıştır. Olaydan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
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