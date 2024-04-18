Sapanca'da market çalışanına silahlı saldırı anı kamerada - Son Dakika
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Sapanca'da market çalışanına silahlı saldırı anı kamerada

Sapanca\'da market çalışanına silahlı saldırı anı kamerada

Sapanca ilçesinde bir markette çalışan R.A.'ya husumetlisi A.Ö. tarafından silahlı saldırı anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Şahsın marketin dışından ateş etmeye başladığı ve yaralı R.A.'ya ateş etmeye devam ettiği görüldü. Şüpheli daha sonra polise teslim oldu.

18.04.2024 12:49  Güncelleme: 13:12
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde marketin reyon kısmında çalışan R.A.'ya (47), husumetlisi A.Ö.'nün (20) kurşun yağdırdığı anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Marketin dışından ateş etmeye başlayan şahsın, yerde yaralı yatan market çalışanına ateş etmeye devam ettiği görüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Göl Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Marketin manav bölümünde çalışan R.A. (47), aralarında husumet bulunduğu iddia edilen A.Ö. (20) tarafından silahlı saldırıya uğradı. Silahlı saldırıda bacaklarına isabet eden 4 kurşunla yaralana R.A., konunun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Sakarya Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şüpheli A.Ö., daha sonrasında Sapanca Polis Merkezi Amirliği'ne giderek teslim oldu. Yaralı R.A.'nın hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kurşun yağdırdığı anlar kamerada

Öte yandan, A.Ö.'nün markete gelerek R.A.'ya kurşun yağdırdığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; R.A.'nın çalıştığı esnada, A.Ö.'nün dışarıdan ateş etmeye başladığı anlar yer aldı. Görüntülerin devamında ise kurşunların hedefi olarak yere düşen yaralı R.A.'ya, A.Ö.'nün ateş etmeye devam ettiği görüldü. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sapanca'da market çalışanına silahlı saldırı anı kamerada - Son Dakika

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