Sapanca Gölü'nde kaçak avlanmaya 32 bin TL ceza, 500 kerevit suya bırakıldı - Son Dakika
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Sapanca Gölü'nde kaçak avlanmaya 32 bin TL ceza, 500 kerevit suya bırakıldı

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Sapanca Gölü\'nde kaçak avlanmaya 32 bin TL ceza, 500 kerevit suya bırakıldı
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Sakarya'da Sapanca Gölü'nde denetim yapan jandarma, su tabanına yerleştirilmiş bin 100 metre uzunluğunda kaçak avlanma aparatı ele geçirdi. Düzeneklerden kurtarılan yaklaşık 500 kerevit ile 6 yayın balığı suya geri bırakılırken, 2 şüpheliye 32 bin 212 TL idari para cezası uygulandı.

Sakarya'da Sapanca Gölü'nde çevre ve doğal yaşamın korunmasına yönelik denetim yapan jandarma ekipleri, göl tabanına yerleştirilmiş bin 100 metre uzunluğunda kaçak avlanma aparatı ele geçirdi. Düzeneklere takılan yaklaşık 500 kerevit ile 6 yayın balığı canlı olarak suya geri bırakılırken, 2 şüpheliye 32 bin 212 TL idari para cezası uygulandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, Sapanca Gölü'nde çevre ve doğal yaşamın korunmasına yönelik Önleyici Kolluk Devriyesi gerçekleştirdi. Denetimler esnasında şüpheli 2 şahıs tarafından gölün iki ayrı mevkiinde su tabanına yerleştirilen 700 metre ve 400 metre olmak üzere toplam bin 100 metre uzunluğunda parakete tespit edildi. Ekipler tarafından sudan çıkarılan parakete düzeneklerine misine ile tutturulmuş yaklaşık 500 kerevit ile farklı boy ve ebatlardaki 6 yayın balığı kurtarılarak tekrar doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Kaçak avcılık yaptığı belirlenen 2 şüpheliye toplam 32 bin 212 TL idari yaptırım cezası uygulanırken, sudan çıkarılan av malzemeleri Serdivan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: İHA
Sapanca GölüJandarma3. SayfaSakaryaÇevreDoğaSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Sapanca Gölü'nde kaçak avlanmaya 32 bin TL ceza, 500 kerevit suya bırakıldı - Son Dakika
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