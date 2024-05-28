Sarıyer'de bariyerleri aşan vinç şarampole uçtu: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sarıyer'de bariyerleri aşan vinç şarampole uçtu: 2 yaralı

Sarıyer\'de bariyerleri aşan vinç şarampole uçtu: 2 yaralı

Sarıyer'de virajı alamayan bir vinç, bariyerlere çarparak şarampole uçtu. Kazada, vinçin ağaçlara asılı kalması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazaya şahit olanlar, daha önce de benzer kazaların yaşandığını ve önlem alınmadığını belirtti.

28.05.2024 22:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Sarıyer'de bariyerleri aşan vinç şarampole uçtu: 2 yaralı

İSTANBUL - Sarıyer'de virajı alamayan vinç bariyerlere çapıp şarampole uçtu. Vincin ağaçta asılı kaldığı kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Maden Mahallesi Özdereiçi Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Yalçın Macit yönetimindeki 41 AAS 188 plakalı vinç hızlı bir şekilde viraja girdi. Virajı döndüğü esnada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, Yılmaz Soysal yönetimindeki 44 FJC 044 plakalı araca çarptı. Sürüklenmeye devam eden vinç bariyerlere çarparak şarampole yuvarlandı. Ağaçların üstünde asılı kalan vinçin aşağı düşmemesi ise faciayı önledi. Kazada vinç şoförü Yalçın Macit ve yanındaki yolcu Hasan Kara yaralanırken, diğer aracın sürücüsü Yılmaz Soysal kazayı yaralanmadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de vücutlarında kırıklar olduğu öğrenilen Macit ve Kara'yı Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı.

"Bir türlü önlem alınmadı"

Kazaya şahit olan Nazik Sabun, "Burada daha önceden de kaza oldu. Bir türlü önlem alınmadı. Kamyon yokuş aşağı iniyor. ya freni boşalıyor ya da hızlı iniyor. Araba o sırada yan yatıyor ve yokuşta kayarak elektrik direğine çarpıyor. Ardından evin üzerine düşmeden yön değiştiriyor ve şarampolden aşağı düşüyor. O sırada üzerindeki büyük beton kütle alt yola düşüyor. 2 kişi yaralandı. Yaralıları buradaki vatandaşlar çıkardı" dedi.

"Derdimizi anlatamıyoruz"

Daha önce olan kazalardan birinde evine kamyon düştüğünü söyleyen Rafet Tosun ise, "Kamyon giremez levhaları konuldu kaç defa. Hiç kimse önemsemedi. Kamyon yokuştan süratli bir şekilde geliyor. Toparlayamayınca asfaltı yarıyor. Burada evimiz ve arabamız var ama hiçbir şekilde önlem alan kimse yok. Yetkili de yok. Bu 15'inci kaza ve gelen giden kimse yok. Ben 2 sene önce tırın altından çıktım. Tırın altında kaldım. 15 Nisan'da benim evime tır girdi. Ben derdimi anlatamıyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Sarıyer, İstanbul, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sarıyer'de bariyerleri aşan vinç şarampole uçtu: 2 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:11 MGK bildirisinde dikkat çeken “yapay zeka“ maddesi MGK bildirisinde dikkat çeken "yapay zeka" maddesi
21:37 İsrail’den yeni ateşkes hamlesi Mısır ve Katar’a teklif iletti İsrail'den yeni ateşkes hamlesi! Mısır ve Katar'a teklif iletti
21:07 İmamoğlu: Kılıçdaroğlu’nun bana kırgın olduğunu düşünmüyorum, bayramda ısrarla aradığımda cevap verdi İmamoğlu: Kılıçdaroğlu'nun bana kırgın olduğunu düşünmüyorum, bayramda ısrarla aradığımda cevap verdi
20:37 Olcay Kılavuz Bahçeli’nin danışmanlık görevinden alındı Olcay Kılavuz Bahçeli'nin danışmanlık görevinden alındı
19:00 Bakan Tekin’den, Kocaeli’de öğretmene saldırıya tepki: Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu hayata geçireceğiz Bakan Tekin'den, Kocaeli'de öğretmene saldırıya tepki: Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu hayata geçireceğiz
22:32 Aziz Yıldırım: Fenerbahçe, Koçspor oldu Aziz Yıldırım: Fenerbahçe, Koçspor oldu
21:40 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’a tarihi çağrı: Televizyonda, yüz yüze konuşalım Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a tarihi çağrı: Televizyonda, yüz yüze konuşalım
21:01 Her futbolcu bunu yapmaz Ghezzal’dan şampiyonluk için büyük fedakarlık Her futbolcu bunu yapmaz! Ghezzal'dan şampiyonluk için büyük fedakarlık
20:21 Carlo Ancelotti, Real Madrid’den başka takım çalıştırmayacak Carlo Ancelotti, Real Madrid'den başka takım çalıştırmayacak
19:02 Lig bitti, göndermeler bitmedi Kaan Ayhan’dan olay Mert Hakan Yandaş paylaşımı Lig bitti, göndermeler bitmedi! Kaan Ayhan'dan olay Mert Hakan Yandaş paylaşımı
18:21 Diyaliz sonrası fenalaşan hastalardan 1’i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti Diyaliz sonrası fenalaşan hastalardan 1'i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
18:08 Yusuf Yazıcı’dan İtalyan devine yeşil ışık: Bu teklife kayıtsız kalamam Yusuf Yazıcı'dan İtalyan devine yeşil ışık: Bu teklife kayıtsız kalamam
17:32 İsrail’e tepkiler dinmiyor Eric Cantona, yapılan zulme isyan etti İsrail'e tepkiler dinmiyor! Eric Cantona, yapılan zulme isyan etti
17:28 Mourinho işi tamam Aziz Yıldırım tarih bile verdi Mourinho işi tamam! Aziz Yıldırım tarih bile verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2024 23:03:22. #1.11#
SON DAKİKA: Sarıyer'de bariyerleri aşan vinç şarampole uçtu: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement