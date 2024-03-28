Sarıyer'de İsveçli tarafların kafeteryadaki silahlı kavgası kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sarıyer'de İsveçli tarafların kafeteryadaki silahlı kavgası kamerada

Sarıyer Ayazağa'da bir kafeteryada İsveçli taraflar arasında çıkan silahlı kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Olaya karışan 3 şüpheli ise hala yakalanamadı.

28.03.2024 20:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıyer'de İsveçli tarafların kafeteryadaki silahlı kavgası kamerada

İSTANBUL - Sarıyer'de bir kafeteryada İsveçli tarafların arasında yaşanan ve 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın gürültüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şahısların önce tartıştıkları sonra kavga çıktığı ve ateş açıldığı görülüyor.

Sarıyer Ayazağa'da geçtiğimiz Pazartesi yaşanan olayda bir kafeteryada iki grup arasında tartışma çıkmıştı. Daha sonra kafeden çıkan taraflar silahla çatışmıştı. Olayda Türk uyruklu İsveç vatandaşı olduğu belirlenen Mazlum Ayrancı olay yerinde hayatını kaybederken, Umut Koyuncu bacağından silahla yaralanmıştı. Saldırıya karışan 3 şüpheli ise olay yerinden kaçmıştı. Yaşanan o çatışmanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, 3 şahsın kafeteryaya girip ateş açtıkları 3 kişiyi dışarıya çağırdıkları görülüyor. Tartışmanın büyümesiyle ortalık bir anda karışıyor ve silahlar ateşleniyor.

Saldırıya uğrayan olay yerinde ölmüştü

Öte yandan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti. Adrese gelen ekipler olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme başlatmıştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise silahla vurulan Mazlum Ayrancı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenmişti. Bacağından vurulan Umut Koyuncu Seyrantepe Hamidiye Etfal Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alınmıştı.

Saldırganları yakalama çalışması sürüyor

Polisin yaptığı çalışmalarda olay yerinde 1 adet tabanca bulunurken, 8 adet boş kovan tespit edilmişti. Şüphelilere ait olduğu belirlenen otomobilde ise detaylı inceleme yapılmıştı. İncelemelerin ardından Mazlum Ayrancı'nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı. Polis, olaya karıştığı belirlenen Türk uyruklu İsveç vatandaşı 3 şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

Kaynak: İHA

Sarıyer, İsveç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sarıyer'de İsveçli tarafların kafeteryadaki silahlı kavgası kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:01 Bakan Bayraktar: Nisanda elektrik ve doğal gaz fiyatlarında değişiklik olmayacak Bakan Bayraktar: Nisanda elektrik ve doğal gaz fiyatlarında değişiklik olmayacak
18:59 YSK’dan oy sayım ve döküm işlemlerinin aralıksız yapılması kararı YSK'dan oy sayım ve döküm işlemlerinin aralıksız yapılması kararı
18:39 Habur Gümrük Kapısı’nda 850 kilogram eroin ele geçirildi Habur Gümrük Kapısı'nda 850 kilogram eroin ele geçirildi
18:18 Özel bankalar da emekli promosyon programına katıldı Özel bankalar da emekli promosyon programına katıldı
17:16 Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, esnaf ziyaretinde vatandaşa yumruk attı Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, esnaf ziyaretinde vatandaşa yumruk attı
19:29 Kripto para borsası FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried’a 25 yıl hapis cezası Kripto para borsası FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried'a 25 yıl hapis cezası
17:00 Bakanlık harekete geçti “Jasmine bebek“ için toplatma kararı Bakanlık harekete geçti! "Jasmine bebek" için toplatma kararı
16:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli’de atılan slogan karşısında şaşkınlık yaşadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de atılan slogan karşısında şaşkınlık yaşadı
16:28 ABD’de geminin çarpmasıyla yıkılan köprüden nehre düşen 2 kişinin cesedi bulundu ABD'de geminin çarpmasıyla yıkılan köprüden nehre düşen 2 kişinin cesedi bulundu
16:20 Federasyon oruç tutma yasağı koydu Yıldız futbolcu, milli takım kampından ayrıldı Federasyon oruç tutma yasağı koydu! Yıldız futbolcu, milli takım kampından ayrıldı
15:52 Sarıyer’deki çatışmanın arkasından “Kürt Tilkisi“ çıktı Sarıyer'deki çatışmanın arkasından "Kürt Tilkisi" çıktı
15:49 Tek bir konuya dikkat çekti Ancelotti’den 6-1 yenildiğimiz Avusturya maçı sonrası Arda’ya telefon Tek bir konuya dikkat çekti! Ancelotti'den 6-1 yenildiğimiz Avusturya maçı sonrası Arda'ya telefon
14:50 “Ben Hz. Meryem“ videosu ortalığı karıştırdı Hedefteki isimden açıklama geldi: Gerçek değil, dava açıyorum "Ben Hz. Meryem" videosu ortalığı karıştırdı! Hedefteki isimden açıklama geldi: Gerçek değil, dava açıyorum
14:38 İsmailağa ile Cübbeli Ahmet arasındaki kavgada yeni perde Tartışma yaratan video yeniden dolaşıma sokuldu İsmailağa ile Cübbeli Ahmet arasındaki kavgada yeni perde! Tartışma yaratan video yeniden dolaşıma sokuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2024 20:38:15. #1.12#
SON DAKİKA: Sarıyer'de İsveçli tarafların kafeteryadaki silahlı kavgası kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement