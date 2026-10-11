Sarıyer\'de mide küçültme ameliyatı geçiren 48 yaşındaki kadının ölümü şüpheli bulundu

Sarıyer'de, bir süre önce mide küçültme ameliyatı olduğu öğrenilen 48 yaşındaki Müyesser Kartav, 16 yaşındaki kızı tarafından evinde ölü bulundu. Şüpheli bulunan ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, 6 Ekim Salı günü saat 18.00 sıralarında Sarıyer PTT Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. Okuldan eve dönen kızı, annesi Müyesser Kartav'ı yatak odasında hareketsiz halde buldu. Kızının sokağa çıkarak komşulardan yardım istemesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kartav'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, Kartav'ın bir süre önce Kağıthane'deki özel bir hastanede mide küçültme ameliyatı geçirdiği belirlendi. Ameliyatın ardından sık sık rahatsızlandığı öğrenilen Kartav'ın, defalarca ambulansla ve kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği öne sürüldü. Ölümün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin evdeki çalışmalarının ardından Müyesser Kartav'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Memleketinde toprağa verildi

Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartav'ın cenazesi memleketi Karabük'e gönderildi. Kartav, 8 Ekim Perşembe günü Safranbolu ilçesine bağlı Ağaçkesen köyünde, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

"İhmalden dolayı öldüğünü düşünüyoruz"

Kartav'ın 12 yıllık komşusu Hanım Büyük, Kartav'ın ihmal nedeniyle öldüğünü düşündüklerini belirterek, "Kendisi çok iyi bir insandı. Bundan iki ay önce mide ameliyatı oldu. Ameliyattan sonra bir türlü toparlanamadı kendisi. Sürekli yediğini çıkarıyordu. Doktoruna gidiyordu, doktoru sahip çıkmadı. Bir sürü tahliller istedi ama her tahlillerinde de para istedi. Bence bir ameliyat eden doktorun 6 ay kontrol etmesi gerekiyor ve ücretsiz bunu yapması gerekiyordu. Kendisi de zaten normal geçinen bir vatandaş olduğu için her adım attığında para istiyordu. İdrar tahlili istiyordu para, kan tahlili istiyordu para. Yani durumları da o kadar da iyi değildi bu arkadaşımın. O yüzden ihmalden dolayı öldüğünü düşünüyoruz. Safranbolu'ya defnedildi. Allah ailesine sabır versin. Çok iyi bir insandı. Yani bir insan hayatı bu kadar ucuz olmamalı bence. O yüzden bence ne gerekiyorsa yapılmasını istiyoruz" dedi.