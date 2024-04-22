Sarıyer'de Minibüs Taksiye Arkadan Çarptı: 5 Yolcu Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sarıyer'de Minibüs Taksiye Arkadan Çarptı: 5 Yolcu Yaralandı

Sarıyer'de seyir halinde olan yolcu dolu minibüs, önünde aniden duran taksiye arkadan çarptı. Kaza sonucu minibüsteki 5 yolcu hafif şekilde yaralanırken, tek şerit trafiğe kapandı. Kaza anı ise kameralara yansıdı. Kaza sonrasında sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, sürücüler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

22.04.2024 12:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıyer'de seyir halinde olan yolcu dolu minibüs, önünde aniden duran taksiye arkadan çarptı. Kaza sonucu minibüsteki 5 yolcu hafif şekilde yaranırken, tek şerit trafiğe kapandı. Kaza anı ise kameralara yansıdı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Sarıyer Huzur Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Seyrantepe-Topkapı seferini yapan 34 M 5401 plakalı minibüs, önünde aniden duran 34 TBZ 38 plakalı taksiye arkadan çarptı. Kaza sonucu minibüsün içerisindeki 5 yolcu hafif şekilde yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde, yolda en önde seyreden beyaz bir otomobil aniden durup sola dönüyor. O esnada duran taksiye minibüs arkadan çarpıyor.

Kazada 5 yolcu yaralandı

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara minibüsün içerisinde müdahale etti. Ardından da sedyeyle ambulansa konulan yaralılar hastaneye kaldırıldı. İki aracın sürücüsü de kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle tek şerit trafiğe kapanırken, sürücüler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

"Bir anda fren yapınca arkadaki yolcular öne doğru yattı

Yolcu Hüseyin Karabey, "Dolmuş süratli geliyordu. Taksinin önündeki araç aniden durdu. Bir anda fren yapınca arkadaki yolcular öne doğru yattı. Ben de önde ayakta duruyordum. Kadın bağırdı ve ben bir tane çocuğu tuttum. Ondan sonra iki kişi yere yattı. Biz diğerlerini aşağıya indirdik. 3 yaralı vardı ama hafif yaralıydı" diye konuştu. Olayla ilgili konuşan Zübeyir Akay ise, "Taksinin önünde iki araç vardı. Bir araba da karşıdan çıktı. Öndekiler ani fren yapınca sürücü de arkadan vurdu. Şoförün pek fazla suçu yok. İki yaralı vardı ama diğerlerinde pek bir şey yoktu. Geçmiş olsun, üzücü bir olay" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sarıyer, Güvenlik, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sarıyer'de Minibüs Taksiye Arkadan Çarptı: 5 Yolcu Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:31 Mermili, gecelikli işkence sanıklarının cezası belli oldu Mermili, gecelikli işkence sanıklarının cezası belli oldu
11:01 ABD İsrail ordusuna yaptırım kararı aldı, Netanyahu “Tüm gücümle savaşacağım“ karşılığı verdi ABD İsrail ordusuna yaptırım kararı aldı, Netanyahu "Tüm gücümle savaşacağım" karşılığı verdi
10:36 Özgür Özel: Millet erken seçim isterse, ben de haydi derim Özgür Özel: Millet erken seçim isterse, ben de haydi derim
09:49 Küflü çikolata krizi tırmanıyor 2 büyük zincir market Patiswiss ürünlerini raflardan kaldırdı Küflü çikolata krizi tırmanıyor! 2 büyük zincir market Patiswiss ürünlerini raflardan kaldırdı
09:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 yıl sonra Irak’a gidiyor 20’den fazla anlaşma imzalanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 yıl sonra Irak'a gidiyor! 20'den fazla anlaşma imzalanacak
11:45 BİM’in Kanada’dan davet aldığı iddia edildi CEO Haluk Dörtlüoğlu’ndan yanıt gecikmedi BİM'in Kanada'dan davet aldığı iddia edildi! CEO Haluk Dörtlüoğlu'ndan yanıt gecikmedi
10:49 Kız kaçırma meselesi bir anneyi çocuğunun gözü önünde canından etti Kız kaçırma meselesi bir anneyi çocuğunun gözü önünde canından etti
10:46 Kuzey Kore’den Japon Denizi’ne balistik füze Kriz masası kuruldu Kuzey Kore'den Japon Denizi'ne balistik füze! Kriz masası kuruldu
10:23 2. katta suçüstü yakalanan azılı hırsız ile polis ekibi evde mahsur kaldı 2. katta suçüstü yakalanan azılı hırsız ile polis ekibi evde mahsur kaldı
10:05 CHP’den emeklilerle ilgili yeni hamle Özgür Özel duyurdu CHP'den emeklilerle ilgili yeni hamle! Özgür Özel duyurdu
09:36 Aracında tiner içip kendini ateşe verdi Aracında tiner içip kendini ateşe verdi
09:32 Meteorolojiden 3 bölgeye toz taşınımı uyarısı Meteorolojiden 3 bölgeye toz taşınımı uyarısı
08:57 Uçuruma devrilen minibüs yandı: 4 ölü, 17 yaralı Uçuruma devrilen minibüs yandı: 4 ölü, 17 yaralı
08:42 Şanlıurfa’da genç bir kadın sokak ortasında çırılçıplak görüntülendi Şanlıurfa'da genç bir kadın sokak ortasında çırılçıplak görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2024 13:20:27. #1.13#
SON DAKİKA: Sarıyer'de Minibüs Taksiye Arkadan Çarptı: 5 Yolcu Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement