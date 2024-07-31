Sarıyer'de Taksi Şoförüne Silahlı Saldırı - Son Dakika
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Sarıyer'de Taksi Şoförüne Silahlı Saldırı

Sarıyer Ayazağa'da plakasız motosikletli iki kişi, taksiye binmek üzere olan şoföre silahlı saldırıda bulundu. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı. Şoför ayağından yaralandı ve saldırganlar yakalandı.

31.07.2024 09:43
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Sarıyer'de plakasız motosikletli iki kişi, taksiye binmek üzere olan şoföre silahlı saldırıda bulundu. Korku dolu anların yaşandığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 25 Temmuz Perşembe günü saat 16.30 sıralarında Sarıyer Ayazağa'da meydana geldi. İddiaya göre, ticari aracına giden Erkan Fıçıcı, motosikletli iki kişi tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırıya uğradı. Beyaz plakasız bir motosikletle gelen iki şahıs, sokakta yürüyen Fıçıcı'ya birkaç el ateş açtı. Fıçıcı, ayağından yaralandı. Silahlı saldırganlar olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan Fıçıcı'ya ilk müdahaleyi yaptı. Ayağından yaralanan Fıçıcı, daha sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Olay sonrası polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde olay yerinde 3 kovan ve bir mermi bulundu. Polis ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar sonrasında ise saldırganlar yakalandı.

"Baba baba diye bağırdı"

Silahlı saldırı gerçekleştiğinde evden silah seslerini duyduğunu söyleyen Fatma Ekinci, "Ses duydum. 3 el ateş edildi. Ardından bir kız baba baba diye bağırdı. O sesi duyunca dışarı çıktık. Biz dışarı çıktığımızda olay gerçekleşmişti. Kız baba baba diye çok bağırdı. Mahalleli başına toplandı. Olayın tam ne olduğunu bilmiyorum ama pusuya düşürmüşler galiba" diye konuştu.

O anlar kamerada

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, ticari aracına yönelen şoför Erkan Fıçıcı'nın arkasından koşarak gelen saldırgan görülüyor. Saldırganın Fıçıcı'ya elindeki silahla ateş ettikten sonra koşarak uzaklaştığı Fıçıcının ise vücuduna isabet eden mermiler sonrası yere düştüğü görülüyor.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ayazağa, Sarıyer, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sarıyer'de Taksi Şoförüne Silahlı Saldırı - Son Dakika

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