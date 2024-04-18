Sarıyer'de aracına bindiği taksiciyi 5 yerinden bıçakladıktan sonra yol kenarına atarak öldüren yabancı uyruklu şüpheli, savcılığa verdiği ifadenin ardından 'canavarca hisle kasten öldürme' ve 'yağma' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Sarıyer'de Taksiciyi Öldüren Şüpheli Tutuklama Talebiyle Hakimliğe Sevk Edildi - Son Dakika
İstanbul'un Sarıyer Tarabya semtinde bir taksici, yolcu olarak bindiği aracında bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından gözaltına alınan İranlı şüpheli, 'canavarca hisle kasten öldürme' ve 'yağma' suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 29 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı. Ayvalık ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 organizatör hakkında adli ve idari işlem başlatılırken, bir otomobile de el konuldu.
Adıyaman'da meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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