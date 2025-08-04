Sarıyer\'de Yangın: 2 Kardeş Ağır Yaralı

Sarıyer'de bir gecekonduda sabah saatlerinde çıkan yangında evde mahsur kalan 2 kardeş ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 06.30 sıralarında Sarıyer Çayırbaşı Mahallesi Mezarlık Sokak'ta bulunan bir gecekonduda yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonucu evde mahsur kalan anne Fatma Karagöl kendini dışarı atabilirken, kız ve erkek 2 kardeş evin içerisinde mahsur kaldı. Yangında çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken mahsur kalan Burak ve Bahar Karagöl isimli 2 genç kardeşi kurtarma çalışması gerçekleştirdi. Gecekondudan kurtarılan 2 kardeş, ağır yaralı olarak ambulanslarla en yakındaki hastanelere kaldırıldı. Yapılan müdahaleler sonrası yangın söndürüldü. Polis ekipleri yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL