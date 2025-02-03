Şarköy'de Drift Yapan Sürücüye 84 Bin TL Ceza

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Şarköy'de drift atan sürücüye 84 bin TL ceza

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Şarköy'de drift yapan ve ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücüye 84 bin 739 TL ceza uygulandı.

Tekirdağ Şarköy ilçesi Barbaros Hayrettin Paşa Caddesinde bir aracın drift atması üzerine, polis ekipleri harekete geçerek aracın sürücüsünün K.R.P. olduğu tespit edildi. Yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetsiz olduğu belirlendi.

Şahsa, Karayolları Trafik Kanunu'na göre ehliyetsiz araç kullanma, drift yapma ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürme maddelerinden dolayı 84 bin 739 TL idari para cezası uygulandı.