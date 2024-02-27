Sefaköy'de metrobüs arızalandı, vatandaşlar yolda kaldı - Son Dakika
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Sefaköy'de metrobüs arızalandı, vatandaşlar yolda kaldı

Sefaköy\'de metrobüs arızalandı, vatandaşlar yolda kaldı

Sefaköy'de bir metrobüs arızalandı ve arıza nedeniyle Yenibosna-Sefaköy arasında metrelerce metrobüs kuyruğu oluştu. Binlerce kişi okul ve işlerine geç kaldı, İstanbullular toplu ulaşımın yetersiz olduğunu düşünüyor.

27.02.2024 11:10  Güncelleme: 11:13
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Sefaköy'de metrobüs arızalandı, vatandaşlar yolda kaldı. Arıza nedeniyle Yenibosna-Sefaköy arasında metrelerce metrobüs kuyruğu oluştu.

Sabahın en yoğun saatlerinde bakımsızlık sebebiyle bir aracın Sefaköy rampasında arızalanması, Metrobüs seferlerini aksattı. Sefaköy ve Yenibosna istasyonları arasında onlarca araç tek şeritten kontrollü geçiş sağlanınca ciddi gecikmeler yaşandı. Yol boyunca metrelerce metrobüs kuyruğu oluştu.

En yoğun saatte meydana gelen arıza sebebiyle binlerce kişi okuluna ve işine geç kaldı. Vatandaşlar, metrobüs duraklarında yığıldı. İstanbullular, yeterli araç yatırımı yapılmadığı gibi, mevcut çalışan otobüslerinde bakımlarının aksatıldığına inanıyorlar. Tasarruf adı altında araçların düzenli bakımlarının ciddi şekilde aksatıldığını düşünen İstanbul halkı, toplu ulaşım konusunda İBB'nin yetersiz kaldığını değerlendiriyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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