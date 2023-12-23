Şehidin evinde hüzün hakim

Şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan'ın evinde taziye çadırı kuruldu

DENİZLİ - Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan'ın Denizli'deki yaşadığı evinin önünde taziye çadırı kuruldu.

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırı sonucu Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan şehit haberi baba ocağına düştü. Şehit Piyade Uzman Çavuş Serinkan'ın şehadet haberi askeri yetkililer tarafından Tavas ilçesi Yorga Mahallesinde yaşayan ailesine ulaştırıldı. Şehidin evine Türk bayrağı asılırken, baba Ali ve anne Rabia Serinkan ile yakınlarını protokol üyeleri ve askeri yetkililer sakinleştirmeye çalıştı. Şehidin eşi Çilem Serinkan'ın yaşadığı Pamukkale ilçesine bağlı Zeytinköy Mahallesi sakinleri, acılı haberi alınca üzüntüye boğuldu. Acılı eşin Zeytinköy Mahallesi'ndeki yaşadığı apartman Türk Bayrağı ile donatıldı. Şehit Serinkan'ın evinin önüne taziye çadırı kurularak, Kur'anı Kerim ve dualar okundu. Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan taziye çadırına gelen vatandaşlar Serinkan'ın ailesi yakınlarına başsağlığı diledi.

"Acımız çok büyük"

Şehidin eşi Çilem Serinkan'ın ağabeyi Ömer Bakır, "Akşam saat 18.00-19.00 sıralarında medyaya düşmesiyle, sosyal medyaya düşmesiyle öğrendik şehidimizi. Kız kardeşimin eşi olur. Bu ülkede bir Mehmet gider binlerce Mehmet gelir. Şunu unutmasınlar ki bu ülkede 200 yıldır bölünmedi ve bu ülkeyi bölemezler. Hiç bir şekilde, PKK'ymış ve benzeri ne varsa bu ülkeyi bölemez. Bu ülke bölünmez. Bu bayrak dik durduğu müddetçe binlerce Mehmetçik gelir ama onlara bir tane Mehmetçik gelmez. Bunu unutmasınlar. Mehmetçikler kanları yerde kalmaz. Acımız çok büyük. Türkiye'nin acısı çok büyük. Bir Mehmetçik değil bugün şehit olan, 6 Mehmetçiğimiz şehit oldu. Bu ülkede unutmasınlar ki gerekirse 4 tane benim evladım var onlar da şehit olur bu ülke için. Diyeceğim bunlardır acımız çok büyük" dedi.

"Çok zor bir durum"

Şehidin kendi mahallesinde olduğunu sonradan fark eden ve duygusal anlar yaşayan mahalle sakini Nazlı Başkaya ise"Sabah sela okunmuştu. Vatandaşın oğlu olarak duydum ama şehit olduğunu bilmiyordum. Şimdi annem yoğun bakımdaydı, hastaneden yukarı doğru çıkarken bayrakları görünce sizleri sordum. Şehit haberini aldım. Allah rahmet eylesin. Çok zor bir durum. Allah inşallah ailesine sabır versin. Vatan sağ olsun. Hatta aynı apartmanda tanıdıklarımız var. Çok acı. Allah yardımcıları olsun" ifadelerini kullandı.