Semaver Yangını: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Sinop'ta semaver yakarken elindeki benzin bidonunun alev alması sonucu yanarak yaralanan şahıs, Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Sinop'un Boyabat ilçesi Günpınar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 yaşındaki Murat Kocaman, yanan semaver ateşine daha iyi yansın diye benzin dökünce benzin bidonunun alev alması sonucu yanarak hastanelik oldu. Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırılan Murat Kocaman ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezine sevk edildi. Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan Kocaman, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak olaydan 8 gün sonra hayatını kaybetti. - SAMSUN