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Şerit değiştirirken başka otomobile çarptı - Son Dakika
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Şerit değiştirirken başka otomobile çarptı

Karabük'te şerit değiştiren bir otomobil, aynı yönde giden başka bir otomobile çarptı ve kazada 1 kişi yaralandı. Kaza sonucunda, çarpan otomobil refüje çarparak kontrolden çıktı ve diğer otomobil ise ağaca ve demir bariyerlere çarptı. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Diğer sürücünün alkol metreyi üflemeyi reddettiği ve yapılan kontrollerde 119.1 promil alkollü olduğu belirlendi.

Şerit değiştirirken başka otomobile çarptı
24.01.2024 - 22:38,
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Şerit değiştirirken başka otomobile çarptı

KARABÜK - Karabük'te şerit değiştiren otomobil aynı yönde giden başka otomobile çarptı, kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Safranbolu'dan Karabük istikametine giden B.Y. yönetimindeki 78 BD 494 plaka otomobili ile aynı yöne giden M.D. yönetimindeki 34 GVU 736 plakalı otomobilin, Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı üzerinde şerit değiştirmesi sırasında çarpmasıyla kontrolden çıkarak refüje çarptı. Diğer otomobilde ağaca ve demir bariyerlere çarparken, kazada sürücü B.Y. yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralı B.Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, alkol metreyi üflemeyi reddeden diğer sürücü M.D.'nin ise yapılan kontrollerde 119.1 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaynak: İHA
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Safranbolu, Karabük, Yaralanma, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Son Dakika

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