Servis şoförünü şoke eden görüntü: Bir kadın minibüsün bagajına girdi - Son Dakika
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Servis şoförünü şoke eden görüntü: Bir kadın minibüsün bagajına girdi

Tekirdağ Çorlu'da park halindeki bir servis minibüsünün bagajına girip yatan kadın, sinyalleri yanan minibüsü kontrol etmeye gelen servis şoförü tarafından fark edildi. Minibüsün çevresini kontrol eden şoför, bagajı açtığında genç bir kadının içeride olduğunu gördü. Polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kadın bagajdan çıkarıldı. Olayla ilgili konuşan şoför, durumu hemen yetkililere bildirdiklerini belirtti.

16.07.2024 21:40
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Servis şoförünü şoke eden görüntü: Bir kadın minibüsün bagajına girdi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da park halindeki bir servis minibüsünün bagajına girip yatan kadın, sinyalleri yanan minibüsü kontrol etmeye gelen servis şoförü tarafından fark edildi.

Çorlu ilçesi Şeyh Sinan Mahallesi Hülya Sokak üzerindeki açık otoparka park edilen bir minibüsün sinyallerinin yandığı fark edildi. Minibüsün çevresini kontrol etmeye gelen Celal Yalman, bagaj kapağını açtığında genç bir kadının yattığını fark etti. Yalman, daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin uyarısı sonrası bagajdan inen B.T. isimli kadına sağlık ekipleri müdahale etti. Alkollü olabileceği iddia edilen genç kadın, kontrollerinin ardından bölgeden ayrıldı.

Olayla ilgili konuşan minibüs şoförü Celal Yalman, "Açık otoparka minibüsü park etmiştim ve sonra biri sinyalleri yanıyor diye bağırdı. Koşup minibüsün yanına geldim ve içerisiyle çevresini kontrol ettim. Arka bagaj kapağını açtığımda ve bir kişinin yattığını görünce ekiplere haber verdik" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Çorlu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Servis şoförünü şoke eden görüntü: Bir kadın minibüsün bagajına girdi - Son Dakika

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