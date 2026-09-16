Seydikemer'de bitki atığı yığınında yangın çıktı, 500 metrekare yandı
Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Kumluova Mahallesi'nde, mezarlık yanındaki bitkisel çöp ve kuru atık alanında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 500 metrekarelik alandaki bitki atığı yığını yandı.
Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Kumluova Mahallesi'nde, mezarlık yanında bulunan bitkisel çöp ve kuru atık alanında yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.
Kumluova Mahallesi'nde bulunan bitkisel çöp ve kuru atık alanında yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye ekipleri sevk edildi.
Zirai arazi içerisinde bulunan bitki atıklarının, halk arasında 'Domates pasafı' olarak bilinen atıkların yandığını belirleyen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.
Yangında yaklaşık 500 metrekarelik alan içerisinde bulunan bitki atığı yığını yandı. Yol kenarından başladığı değerlendirilen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.
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