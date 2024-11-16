Seydişehir\'de Çöplükte Yangın

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde çöplükte çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, Saadetler Mahallesi'nde bulunan ilçe çöplüğünde çıktı. Edinilen bilgiye göre, çöplükte henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince kısa sürede büyümeden söndürüldü. - KONYA