Sıcak Hava Dalgası Uyarısı

Orman Genel Müdürlüğü bir hafta sürecek olan sıcak haıva dalgası nedeniyle vatandaşları orman yangınları konusunda uyardı.

Yapılan uyarıda, "19-25 Temmuz tarihleri arasında meteorolojik verilere göre sıcaklıkların 6-12C artması bekleniyor. Artan sıcaklık, düşük nem ve rüzgarla birleşince, dünya genelinde orman yangınları çok hızlı ve yüksek enerjiyle yayılıyor. Erken müdahalelere rağmen kontrol altına almak güçleşiyor. Bu süreçte: anız yakmayın, sigara izmaritini yere atmayın, açık alanda ateş yakmayın, cam şişeleri doğaya bırakmayın. Unutmayın, orman yangınlarının yüzde 86'sı insan kaynaklı. Bir anlık dikkatsizliğiniz, afet boyutunda bir yangına sebep olabilir. Hapis cezası almanıza neden olabilir.

Yangınları birlikte söndürebiliriz. Hem de daha başlamadan" denildi. - MUĞLA