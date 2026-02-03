Şiddetli rüzgar nedeniyle düşen tabela, işçinin kafasına böyle çarptı: O anlar güvenlik kamerasında - Son Dakika
Şiddetli rüzgar nedeniyle düşen tabela, işçinin kafasına böyle çarptı: O anlar güvenlik kamerasında

03.02.2026 11:36  Güncelleme: 11:48
Ordu'nun Ünye ilçesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle bir avukatlık ofisine ait tabela, cadde üzerindeki temizlik işçisinin kafasına düştü. Olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir avukatlık ofisine ait iş yeri tabelası yerinden çıkarak düştü, belediye temizlik işçisinin kafasına çarptı. Olayda işçi yaralanırken, o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Kaledere Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde dün saat 16.10'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ünye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Fahrettin B.'nin (45) başına, cadde üzerinde temizlik yaptığı sırada, bir avukatlık bürosuna ait reklam tabelası şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden koparak başına düştü. Tabelanın çarpmasıyla yere savrulan personelin yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. Fahrettin B., olay yerindeki müdahalenin ardından ambulans ile Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

Öte yandan bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası, olay anlarını kaydetti. Kaydedilen görüntülerde temizlik görevlisi Fahrettin B.'nin cadde üzerinde çalıştığı esnada, tabelanın başına isabet ettiği, elindeki temizlik malzemesinin düştüğü ve aldığı darbe sonucu başını tutarak çömeldiği görülüyor. Bu esnada vatandaşların Fahrettin B.'nin yanına gelerek, yardımcı oldukları anlar da kaydedilen görüntüler arasında yer alıyor. - ORDU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Ünye, Ordu, Son Dakika

