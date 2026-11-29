Şiddetli yağışla taşan Karamandere, Çatalca'da park halindeki araçları suya gömdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çatalca'da şiddetli yağışın etkisiyle Karamandere taştı. Taşan dere nedeniyle Karatepe Çıkmazı Sokağı'nda park halindeki araçlar su altında kalırken, İstanbul'un kuzey bölgelerinde de su baskınları yaşandı.
Çatalca'da etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı, park halindeki araçlar suya gömüldü.
İstanbul'un kuzey bölgelerinde etkili olan sağan, su baskınlarına neden oldu. Çatalca'da Karamandere, şiddetli yağış nedeniyle taştı. Karatepe Çıkmazı Sokağı'nda park halindeki araçlar suya gömüldü.
Kaynak: İHA
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