Siirt Baykan\'da orman yangınında 5 dönümlük alan kül oldu, alevler yerleşime sıçramadı

Siirt'in Baykan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın paniğe neden olurken, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi alevlerin yerleşim alanlarına sıçramasını önledi.

Baykan ilçesi Sarıtepe mevkiinde henüz tespit edilemeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlerin büyümesinin ardından ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yerleşim yerine yakın bölgede yaşanan orman yangını vatandaşlarda paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, yaklaşık 5 dönümlük ormanlık alan kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.