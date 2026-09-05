Siirt Baykan'da orman yangınında 5 dönümlük alan kül oldu, alevler yerleşime sıçramadı - Son Dakika
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Siirt Baykan'da orman yangınında 5 dönümlük alan kül oldu, alevler yerleşime sıçramadı

Siirt Baykan\'da orman yangınında 5 dönümlük alan kül oldu, alevler yerleşime sıçramadı
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Siirt'in Baykan ilçesi Sarıtepe mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yaklaşık 5 dönümlük ormanlık alanın kullanılamaz hale geldiği yangında, alevler yerleşim alanlarına sıçramadan söndürüldü, soğutma çalışmaları sürüyor.

Siirt'in Baykan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın paniğe neden olurken, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi alevlerin yerleşim alanlarına sıçramasını önledi.

Baykan ilçesi Sarıtepe mevkiinde henüz tespit edilemeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlerin büyümesinin ardından ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yerleşim yerine yakın bölgede yaşanan orman yangını vatandaşlarda paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, yaklaşık 5 dönümlük ormanlık alan kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Orman Yangını, Hava Durumu, 3. Sayfa, İtfaiye, Baykan, Siirt, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Siirt Baykan'da orman yangınında 5 dönümlük alan kül oldu, alevler yerleşime sıçramadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Siirt Baykan'da orman yangınında 5 dönümlük alan kül oldu, alevler yerleşime sıçramadı - Son Dakika
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