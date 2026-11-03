Siirt-Eruh yolundaki beton santralinin elektrik bölümündeki yangını itfaiye söndürdü - Son Dakika
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Siirt-Eruh yolundaki beton santralinin elektrik bölümündeki yangını itfaiye söndürdü

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Siirt-Eruh kara yolu üzerindeki beton santralinin elektrik bölümünde dün gece saat 02.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü, çıkış nedeni araştırılıyor.

Siirt- Eruh kara yolu üzerinde bulunan bir beton santralinin elektrik bölümünde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saat 02.00 sıralarında beton santralinin elektrik bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol edilip söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İHA
3. SayfaİtfaiyeGüncelSiirtEruhSon Dakika

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SON DAKİKA: Siirt-Eruh yolundaki beton santralinin elektrik bölümündeki yangını itfaiye söndürdü - Son Dakika
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