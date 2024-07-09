Siirt'in Eruh ilçesinde pikabın şarampole yuvarlandığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Siirt'in Eruh ilçesinde pikabın şarampole yuvarlandığı kazada 3 kişi yaralandı

Siirt'in Eruh ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir pikap şarampole yuvarlandı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

09.07.2024 14:18
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Siirt'in Eruh ilçesinde pikabın şarampole yuvarlandığı kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, dün gece saatlerinde Eruh ilçesi Kılıçkaya köyü mevkisinde B.G. idaresindeki 34 EBN 730 plakalı pikap, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücüyle birlikte A.Y. ve D.G. yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Eruh Arama ve Kurtarma (ERKUT) ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ekiplerin müdahalesinin ardından ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SİİRT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Siirt'in Eruh ilçesinde pikabın şarampole yuvarlandığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Siirt'in Eruh ilçesinde pikabın şarampole yuvarlandığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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