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Siirt'in Eruh ilçesinde pikabın şarampole yuvarlandığı kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, dün gece saatlerinde Eruh ilçesi Kılıçkaya köyü mevkisinde B.G. idaresindeki 34 EBN 730 plakalı pikap, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücüyle birlikte A.Y. ve D.G. yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Eruh Arama ve Kurtarma (ERKUT) ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ekiplerin müdahalesinin ardından ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SİİRT