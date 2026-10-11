Siirt Kurtalan\'da anız ateşi büyümeden söndürüldü, yakana para cezası kesildi

Siirt Kurtalan'da anız ateşi büyümeden söndürüldü, yakana para cezası kesildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siirt Kurtalan'da ekim öncesi anız yakan çiftçiye jandarma ekiplerince idari para cezası uygulandı. Yangını kontrol altına alan ekipler çiftçi hakkında adli işlem başlattı; yetkililer anız yakmanın toprak verimliliğini düşürdüğü ve yangın riski oluşturduğu uyarısında bulundu.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde ekim öncesi tarlasındaki anızı yakan çiftçiye jandarma ekipleri tarafından ceza kesildi.
Edinilen bilgilere göre, Kurtalan ilçesine bağlı Konakpınar köyünde yeni ekim dönemi öncesinde tarlasını hazırlamak isteyen bir çiftçi, arazide kalan anızı ateşe verdi. Tarladan yükselen dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, yangını kontrol altına alarak büyümesini önledi. Tarlasındaki samanı yakarak çevreye ve toprağa zarar veren çiftçiye, ilgili mevzuatlar çerçevesinde idari para cezası uygulandı. Ayrıca şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. Yetkililer, anız yakmanın toprağın verimliliğini düşürdüğünü, biyolojik çeşitliliğe zarar verdiğini ve kontrolsüz yangınlara davetiye çıkardığını belirterek vatandaşları anız yakmamaları konusunda uyardı.
Sizin düşünceleriniz neler ?