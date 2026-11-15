Siirt Kurtalan'da bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı, hastaneye sevk edildi

Siirt Kurtalan'da bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı, hastaneye sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Oyacık köyünde dün akşam saatlerinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı. İlk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralıyla ilgili olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Oyacık köyünde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde M.K.V. ve A.V. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada A.V. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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