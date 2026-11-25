Siirt Pervari'de devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü kazayı yara almadan atlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Gölgeli köyünde 06 GCF 805 plakalı hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada sürücü yara almazken, kamyonda maddi hasar meydana geldi.
Siirt'in Pervari ilçesinde devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
Kaza, Pervari'ye bağlı Gölgeli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 GCF 805 plakalı hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada sürücü yara almazken, kamyonda maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: İHA
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