Siirt’te 19 Eylül Gaziler Günü törenlerle kutlandı

19 Eylül Gaziler Günü, Siirt'te düzenlenen tören ve çeşitli programlarla kutlandı.

Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen program, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapılırken, Vali Vekili Birkan Tatlısöz ve beraberindeki il protokolü, Siirt Gazi ve Şehit Aileleri Dernekler Federasyonu'nu ziyaret etti. Federasyon Başkanı Baki Olgaç'tan çalışmalar hakkında bilgi alan Tatlısöz, gazilerle sohbet ederek taleplerini dinledi.

Programlara; AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Murat Çatak, Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Coşkun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ceylan Yaman, İl Emniyet Müdürü Mehmet Özdemir, Siirt Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tekin Şahin, kurum müdürleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Gaziler Günü programının, Siirt Valiliği ev sahipliğinde şehit yakınları ve gaziler onuruna düzenlenecek yemek programıyla devam edeceği belirtildi.