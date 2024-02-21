Siirt'te durdurulan araçta 4 bin 70 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Siirt'te durdurulan araçta 4 bin 70 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Siirt\'te durdurulan araçta 4 bin 70 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Siirt'in Kurtalan ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada 4 bin 70 paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan bir şüphelinin işlemleri devam ediyor.

21.02.2024 09:45  Güncelleme: 09:49
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde durdurulan araçta 4 bin 70 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılara yönelik yaptığı çalışmalarda dün, Kurtalan ilçesinde şüphe üzerine durdurduğu araçta 4 bin 70 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan bir şüphelinin işlemleri devam ediyor. - SİİRT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Siirt'te durdurulan araçta 4 bin 70 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Siirt'te durdurulan araçta 4 bin 70 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Son Dakika
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