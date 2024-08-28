Siirt\'te 5 Bin 55 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

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Siirt'in Eruh ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan denetimde, 5 bin 55 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada kaçak sigaraların muhafazaya alındığı belirtildi. Açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Eruh İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları neticesinde; Şırnak'tan Siirt il merkezine kaçak sigara getirileceği bilgisine ulaşılması üzerine, Eruh, Gedikkaşar köyü yol ayrımında durdurulan bir araçta yapılan aramada; çeşitli markalarda toplam 5 bin 55 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirilmiştir. Olayla ilgili gözaltına alınan S.Y. isimli şüpheli hakkında adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - SİİRT