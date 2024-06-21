Siirt'te çıkan yangın kontrol altına alındı

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Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, merkez Tuzkuyusu köyünde meydana gelen yangınının kontrol altına alınıp soğutma çalışmalarına başlandığını açıkladı.

Vali Kemal Kızılkaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Saat 23.20 sularında ilimiz Tuzkuyusu köyü ile havalimanı arasında bulunan biçilmiş ekin tarlasına yıldırım düşmesi sonucu anız yangın çıkmıştır. Rüzgarın da etkisiyle ile ilk etapta yaklaşık 30 dekarlık alanda yangının etkili olduğu değerlendirilmiştir. Yangına hızla müdahale edilmiştir. Söndürme çalışmalarına itfaiye ekiplerinin yanı sıra havaalanımızın yangın müdahale ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, jandarmamız ve emniyetimizin TOMA'larıyla birlikte İl Özel İdaremize ait iş makineleri de destek vermiştir. Yangın kısa sürede kontrol altına alınmış ve soğutma çalışmaları başlamıştır. Yangından herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmamıştır" dedi. - SİİRT