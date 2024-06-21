Siirt'te çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Siirt'te çıkan yangın kontrol altına alındı

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, merkez Tuzkuyusu köyünde meydana gelen yangının kontrol altına alınıp soğutma çalışmalarına başlandığını açıkladı. Yangın, biçilmiş ekin tarlasına yıldırım düşmesi sonucu çıkmıştır. Yangına hızlı müdahale edilmiş ve söndürme çalışmalarına itfaiye ekipleri, havaalanı yangın müdahale ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, jandarma ve emniyetin TOMA'larıyla birlikte İl Özel İdaremize ait iş makineleri de destek vermiştir. Yangın kısa sürede kontrol altına alınmış ve herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmamıştır.

21.06.2024 03:16
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Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, merkez Tuzkuyusu köyünde meydana gelen yangınının kontrol altına alınıp soğutma çalışmalarına başlandığını açıkladı.

Vali Kemal Kızılkaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Saat 23.20 sularında ilimiz Tuzkuyusu köyü ile havalimanı arasında bulunan biçilmiş ekin tarlasına yıldırım düşmesi sonucu anız yangın çıkmıştır. Rüzgarın da etkisiyle ile ilk etapta yaklaşık 30 dekarlık alanda yangının etkili olduğu değerlendirilmiştir. Yangına hızla müdahale edilmiştir. Söndürme çalışmalarına itfaiye ekiplerinin yanı sıra havaalanımızın yangın müdahale ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, jandarmamız ve emniyetimizin TOMA'larıyla birlikte İl Özel İdaremize ait iş makineleri de destek vermiştir. Yangın kısa sürede kontrol altına alınmış ve soğutma çalışmaları başlamıştır. Yangından herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmamıştır" dedi. - SİİRT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Siirt'te çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

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