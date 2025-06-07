Siirt'in Kurtaran ilçesinde düğün salonuna düzenlediği silahlı saldırıda 1 kişinin ölümüne, 3 kişinin de yaralanmasına neden olan saldırgan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Dün akşam saatlerinde Kurtalan ilçesindeki düğün salonuna silahla saldırıda bulunarak 1 kişinin ölümüne 3 kişinin de yaralanmasına sebep olan A.A. gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - SİİRT
Son Dakika › 3.Sayfa › Siirt'te Düğün Salonuna Saldırı: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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