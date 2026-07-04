Siirt\'te Metruk Binada Yangın Çıktı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde metruk binada çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Fırat Mahallesi'nde bulunan metruk binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, binada hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - SİİRT