Siirt'te Şiddetli Rüzgarın Etkisiyle Reklam Tabelaları Uçtu, Ağaçlar Zarar Gördü - Son Dakika
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Siirt'te Şiddetli Rüzgarın Etkisiyle Reklam Tabelaları Uçtu, Ağaçlar Zarar Gördü

Siirt'te kuvvetli rüzgar tezgahlar, reklam tabelaları ve ağaçlara zarar verdi. Öğlen saatlerinde etkili olmaya başlayan rüzgar birçok noktada hayatı olumsuz etkiledi. Güres Caddesi ve Kooperatif Mahallesi'nde bazı dükkanların tabelaları yerinden söküldü, tezgahlar devrildi.

10.06.2024 19:36
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Siirt'te şiddetli rüzgarın etkisiyle reklam tabelaları uçtu, ağaçlar zarar gördü.

Siirt'te kuvvetli rüzgar tezgahlar, reklam tabelaları ve ağaçlara zarar verdi. Öğlen saatlerinde etkili olmaya başlayan rüzgar birçok noktada hayatı olumsuz etkiledi. Güres Caddesi ve Kooperatif Mahallesi'nde bazı dükkanların tabelaları yerinden söküldü, tezgahlar devrildi. - SİİRT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Siirt'te Şiddetli Rüzgarın Etkisiyle Reklam Tabelaları Uçtu, Ağaçlar Zarar Gördü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Siirt'te Şiddetli Rüzgarın Etkisiyle Reklam Tabelaları Uçtu, Ağaçlar Zarar Gördü - Son Dakika
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