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Siirt'te şiddetli rüzgarın etkisiyle reklam tabelaları uçtu, ağaçlar zarar gördü.

Siirt'te kuvvetli rüzgar tezgahlar, reklam tabelaları ve ağaçlara zarar verdi. Öğlen saatlerinde etkili olmaya başlayan rüzgar birçok noktada hayatı olumsuz etkiledi. Güres Caddesi ve Kooperatif Mahallesi'nde bazı dükkanların tabelaları yerinden söküldü, tezgahlar devrildi. - SİİRT